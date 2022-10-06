Москва, 6 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Российская сторона фиксирует непрекращающиеся попытки Норвегии нарастить военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на официальном сайте министерства иностранных дел РФ сегодня, 6 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал» 21 сентября сего года. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как «демонстрация суверенитета» Норвегии над архипелагом», — указано в сообщении.

Также официальный представитель МИД РФ отметила активизацию норвежской Береговой охраны, которая входит в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского посёлка Баренцбург.

«Так, 30 сентября сего года, без какого-либо уведомления о сроках и цели захода катер Береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга, что не соответствует практике прошлых лет, когда российской стороне сообщалось о подобных визитах заблаговременно», — объяснила Захарова.

Кроме того, в комментарии указано, что под лозунгом «демонстрации флага» Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности.

«В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага», — отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что присутствие и интерес российского государства к Шпицбергену может представлять проблемы для Норвегии.

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