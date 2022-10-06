Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу уроженца сопредельной страны Ихлоса Сапарбаева, который в петербургском автобусе угрожал расправами и насилием русским и высказывался с одобрением о таких угрозах. Об этом сообщили 6 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM рассказывало про уроженца одной из азиатских стран СНГ, который будучи в алкогольном опьянении оскорблял русских и угрожал им расправой. Слова мужчины зафиксировала видеозапись одного из очевидцев, в полиции их расценили как возбуждение ненависти либо вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). За это мигранту грозит наказание до шести лет лишения свободы.

«Сапарбаеву предъявлено обвинение. Вину он полностью признал. У суда просил домашний арест», — рассказали в ОПС.

Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: На мигранта, оскорблявшего русских в автобусе в Петербурге, завели дело