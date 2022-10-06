Джакарта, 6 октября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани высоко оценила поддержку парламента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Австралии в развитии новой столицы на Калимантане, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

При встрече с председателем национального федерального совета ОАЭ Пуан Махарани заявила, что присутствие инвестиций ОАЭ станет новым символом тесных отношений между двумя странами.

Встреча Пуан Махарани с лидерами парламентов ОАЭ и Австралии состоялась отдельно в здании парламента Индонезии в Джакарте. Индонезия приветствует увеличение инвестиций ОАЭ в Индонезию, особенно инвестиций в строительство национальной столицы. ОАЭ инвестировали $20 млрд в строительство новой столицы Индонезии «Нусантара».

«Я высоко оцениваю объем торговли между Индонезией и ОАЭ, который в 2021 году достиг $4 млрд», — отметила Пуан Махарани.

Между тем, Пуан Махарани высоко оценила государственный визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в рамках ежегодной встречи лидеров в июне 2022 года, а также подтверждение присутствия премьер-министров Австралии на саммите G20 на Бали.

Индонезия довольна укреплением и прочными двусторонними отношениями между Индонезией и Австралией. Австралия была одной из первых стран, признавших суверенитет Индонезии после провозглашения независимости 17 августа 1945 года.

«Партнерство между двумя странами продолжало укрепляться с момента объявления Индонезии и Австралии стратегическим партнером в августе 2018 года», — пояснила Пуан Махарани.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о желании Индонезии присоединиться к БРИКС на полях саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в Индонезии.