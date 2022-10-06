* Моргенштерна — запрещённая в России организация

Москва, 6 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. ООО «Кайф», владельцем которого является рэпер Моргенштерн (*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оштрафовали за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Цитата из клипа на песню Aristocrat Алишер Моргенштерн*

Как выяснилось, всего в отношении ООО «Кайф» завели шесть административных дел на шесть млн рублей. Отмечается, что в заведениях общепита музыканта работали незаконные мигранты.

Ранее стало известно, что московскую бургерную рэпера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Kaif Burger опечатали. Незадолго до этого заведение было закрыто на 90 дней из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.