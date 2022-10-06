6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили очередную «оговорку» американского президента, акцентировав внимание на том, что ему можно простить данную оплошность, так как он слишком стар.

Валерий Ходячий, , 18:58 — REGNUM Наверное, не проходит и дня, чтобы президент США Джо Байден не совершил очередную оплошность или не попал впросак. Так, 5 октября американский лидер вновь подвергся критике за использование ненормативной лексики во время рабочей поездки в штат Флорида. Данное событие вызвало бурный интерес в интернет-пространстве Южной Кореи.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

5 октября Байден встретился с мэром пострадавшего от урагана «Иэн» города Форт-Майерс-Бич в штате Флорида Рэем Мерфи, с которым обсудил, какие меры принимают власти, чтобы оказать помощь пострадавшим.

«Никому не одолеть Байдена», — сказал политик в ходе беседы, добавив нецензурное выражение.

Впоследствии Мерфи прокомментировал слова американского президента, сказав, что они его «ничуть не смутили».

«Это не было ни на кого направлено. <…> Именно так разговаривают два человека из нашего окружения друг с другом», — сказал он.

Байден прибыл во Флориду, где ранее прошел ураган «Иэн», в результате которого погибло более 100 человек.

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Напомним, что в январе текущего года Джо Байден рассердился на вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси об инфляции и, глядя вслед представителям пула Белого дома, назвал его «тупым», а также пробурчал ещё одно оскорбление. Позднее американский лидер извинился перед журналистом.

«Нет-нет, все, должно быть, ошиблись, президент пожелал всем «удачи», — смеется plan***.

«Кажется, Байден совершает такие ошибки, потому что уже слишком стар…» — предполагает tlsg***.

«Лучше отдыхай дома на старости лет», — советует gree***.

«В очередной раз отмечу, что в Южной Корее и США разное отношение к совершению ошибок лидера страны», — отмечает hchd***.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

«У этого господина явно слабоумие…» — предполагает 21cc***.

«Научился плохому у Юна», — смеется seon***.

«Кажется, что в наше время трудно встретить президента, обладающего добродетелью», — отмечает grac***.

«Мне кажется, в США это плохое слово используют на каждом шагу», — предполагает anum***.

«Кажется, Байдена и Юна связывает нечто большее, нежели я думал», — пишет z920***.

Между тем в Южной Корее провели параллель между использованием ненормативной лексики президентом страны Юн Сок Ёлем и главой США Джо Байденом. Пользователи южнокорейских сетей отметили, что в США к инцидентам со включенным микрофоном относятся спокойнее, нежели в Южной Корее.

Прямым доказательством тому служит угроза со стороны правящей партии «Сила народа» телеканалу MBC.

Депутаты считают, что телеканал на одном из видео с участием президента написал неверные субтитры, искажающие его слова. По их мнению, действия телеканала нанесли ущерб национальным интересам страны. В связи с этим представители правящей партии хотели подать в суд на МВС, чтобы защитить репутацию президента. Телеканалу предложили извиниться за якобы фейковый сюжет, а руководителя призвали уйти со своего поста.

«Если Байден допустил ошибку, он извинился, а Юн будет отрицать и делать вид, что ничего не произошло», — утверждает john***.

«Байден прислушивается к общественности и не винит СМИ!» — утверждает hhhv***.

«Только не говорите, что американцы будут искать СМИ, которое первым опубликовало новость об этом, а также попытаются прикрыть их, так как журналисты нанесли серьезный ущерб национальным интересам?» — интересуется kyu1***.

«Мне одному кажется, что эта новость призвана скрыть оплошность Юна: мол, посмотрите, Байден тоже использует ненормативную лексику?» — вопрошает jjon***.