Архангельск, 6 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Бывший чиновник мэрии Архангельска присвоил 130 тысяч рублей и потратил их на ставки в букмекерской конторе. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области.

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По данным ведомства, средства экс-замначальника управления по делам физкультуры и спорта присвоил в декабре 2021 года. Бюджетные деньги предназначались для награждения ветеранов спорта, спортсменов и тренеров. Все деньги он спустил на спортивные ставки. Чтобы скрыть растрату чиновник предоставил в бухгалтерию ведомость с поддельными подписями победителей конкурса и якобы полученных денежных премиях. Вину бывший чиновник признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве чиновник за взятку получил 7 лет колонии.