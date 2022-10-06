Москва, 6 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагает увеличить объем финансирования госпрограммы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом на 2023−2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Русский язык

Члены комитета считают, что на фоне внешнеполитической обстановки и многократно возросшего санкционного давления со стороны недружественных государств необходимо значительно нарастить усилия по защите и продвижению интересов России, в первую очередь на постсоветском пространстве.

«В этой связи комитет считает возможным рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» при условии выделения дополнительных ассигнований в размере 1, 951 млрд руб., 2, 451 млрд руб. и 2, 465 млрд руб. на 2023−2025 годы соответственно на реализацию государственной комплексной программы Российской Федерации «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» и последующего закрепления их в качестве базовых ассигнований по указанной государственной программе», — указано в заключении комитета на проект главного финансового документа страны.