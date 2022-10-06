Калуга, 6 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Имена двадцати заслуженных педагогов были занесены сегодня, 5 октября на доску почёта управления образования Калуги. Глава городского самоуправления Юрий Моисеев вручил руководителям образовательных учреждений, учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования свидетельства о занесении на доску почёта, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил и новых достижений.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Юрий Моисеев вручил руководителям образовательных учреждений, учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования свидетельства о занесении на доску почёта

«Калуга участвует во множестве федеральных и региональных программ, строятся новые школы и детские сады, открываются «Кванториумы» и «Точки роста», закупается современное оборудование, — отметил Юрий Моисеев. — Но без педагогов, без их таланта, опыта и мастерства, это всего лишь здания и аппаратура. Калужские учителя преданы своей благородной профессии, творчески подходят к любимому делу, искренне заботятся о воспитании и всестороннем развитии наших детей. Мы очень ценим ваш труд, и сегодня от всей души благодарим учителей, воспитателей и всех работников системы образования!».

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Юрий Моисеев поздравил педагогов с праздником и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил и новых достижений

Детские творческие коллективы центра «Созвездие» и студии «Тонус-Арт» подготовили для учителей праздничный концерт.