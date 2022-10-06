Дубровский район, Брянская область, 6 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Массивную авиабомбу изъяли 6 октября возле посёлка Сеща в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://32.mchs.gov.ru Авиабомба 500 кг

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве вблизи посёлка. Спасатели осторожно изъяли авиационную 500-килограммовую бомбу и обезвредили её.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в этом же посёлке взрывотехники изъяли авиабомбу весом 50 кг.