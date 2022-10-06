Салехард, 6 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Владимир Путин поддержал предложение учителя гимназии Ноябрьска (ЯНАО) об образовательных поездках в другие регионы для детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Финалист конкурса «Учитель года» Зильфира Батырова на встрече с главой государства предложила в рамках работы нового детского движения организовать выезды для учеников в города-герои, чтобы они больше узнали о богатой истории России.

Президент России Владимир Путин сразу же поручил правительству РФ проработать это предложение: существующие программы расширить и встроить в работу новой молодёжной структуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча главы государства с финалистами конкурса «Учитель года» состоялась 5 октября 2022 года.