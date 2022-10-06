Прага, , 16:26 — REGNUM Встречу с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и главой армянского правительства Николом Пашиняном провёл 6 октября в Праге турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт A Haber.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

Вероятно, переговоры касались урегулирования отношений двух закавказских республик. Пока детали встречи, состоявшейся на полях саммита в Праге, не уточняются.

Отмечается, что Эрдоган встретится в ходе саммита также с каждым из лидеров двух республик по отдельности.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Алиев перед вышеупомянутыми переговорами встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Стоит также напомнить о недавнем обострении отношений между Ереваном и Баку.

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