Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Филиалу межотраслевого научно-технического комплекса (МНТК) «Микрохирургия глаза» им. Федорова в Санкт-Петербурге не разрешили приобрести японский внедорожник стоимостью 15,5 млн рублей после жалобы депутата Государственной думы Александра Хинштейна («Единая Россия») в Министерство здравоохранения РФ, передает 6 октября корреспондент ИА REGNUM.

Toyota Land Cruiser Toyota.ru

Заявка на покупку дорогостоящего автомобиля была опубликована федеральным автономным учреждением 4 октября. Из технического задания следовало, что филиал МНТК планирует приобрести за 15,5 млн рублей черный внедорожник не ранее 2021 года выпуска без эксплуатационного пробега.

Среди многочисленных требований к иномарке заказчик указал премиальные опции, например люк с электроприводом, холодильник в переднем центральном подлокотнике, цветной проекционный дисплей, аудиосистему премиум-класса JBL и многое другое. Под описание автомобиля подпадает Toyota Land Cruiser.

Всё это происходит на фоне того, что после начала специальной военной операции на Россию наложены многочисленные санкции, в том числе коснувшиеся российского автопрома.

На скандально дорогую закупку медицинского учреждения обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, который указал на нее министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

«Очень странная и даже вызывающая закупка для Санкт-Петербургского филиала МНТК. Не уверен, что в нынешних условиях — это жизненно необходимо. Сегодня тратить миллионы Минздрава на закупку люксовых иномарок для чиновников — недопустимо», — заявил депутат.

Добавим, что в день обращения парламентария в министерство эта государственная закупка была отменена.