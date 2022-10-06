Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области заложат ореховый сад. Лесной орех будут выращивать в Каменском районе. Договорённость с инвестором достигнута на полях агропромышленной выставки «Золотая осень-2022», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Орехи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это будет первый в донском регионе сад фундука с капельным орошением. Сроки реализации проекта — 2022–2030 годы, объём инвестиций составит 1,03 млрд рублей», — уточнил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Как предполагает инвестор, к 2030 году площадь орехового сада должна достичь 300 гектаров. Работа по подготовке к реализации проекта уже началась.