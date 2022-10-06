Екатеринбург, 6 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель осуждён за причинение пятилетней дочери своей супруги смерти по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в январе гражданин жестоко избил девочку, в том числе ремнём с металлической пряжкой. Пострадавшая скончалась 28 января.

Суд назначил подсудимому восемь с половиной лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.