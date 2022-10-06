Иркутск, , 16:08 — REGNUM Разработками лабораторий НОЦ «Байкал» заинтересовались предприятия Приангарья, сообщает 6 октября телеграм-канал правительства региона.

Разработками лабораторий НОЦ «Байкал» заинтересовались фармацевтические компании и предприятия пищевой промышленности Приангарья Правительство Иркутской области

Результаты исследований ученых Байкальского региона в рамках межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» представили инвесторам и индустриальным партнерам. Презентацию организовал Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области. Первая встреча была посвящена фармацевтической и пищевой отраслям. В мероприятии приняли участие сотрудники пяти лабораторий Приангарья и одной — из Бурятии.

«Научное и предпринимательское сообщества привлечены к решению наиболее актуальных вопросов развития Байкальского региона. Сегодня, с учетом эпидемиологической и экономической ситуаций, вопросы лекарственного обеспечения и продовольственной безопасности особенно важны. Уверен, что совместными усилиями наработки представителей лабораторий НОЦ «Байкал» будут внедрены и использованы на производственных площадках региона», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что по приоритетным направлениям НОЦ «Байкал» (переработка промышленных отходов, лесопереработка и агробиофармтехнологии) в 2021 году были сформированы шесть исследовательских центров.

Лаборатория «Физиологически активных веществ и фитоинжиниринга» Байкальского института природопользования СО РАН и Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова представила проект создания биологически активных добавок с использованием вытяжки из растений, произрастающих на территории Республики. Ученым уже удалось разработать и получить опытный образец антисептического бальзама на основе эфирных масел.

В рамках одного из проектов лаборатории фотофункциональных материалов на базе ИРНИТУ и института химии имени А. Е. Фаворского исследуются соединения, которые воздействием света позволяют активировать те или иные свойства лекарств. В частности, это актуально при лечении онкологических заболеваний, чтобы разрушающее воздействие оказывалась исключительно на больные клетки. Ученые ведут научные изыскания совместно с ведущими исследовательскими центрами РАН и российских университетов.

Поиском новых соединений для использования в медицинских целях занимается также лаборатория экспериментальной нейрофизиологии Иркутского государственного университета. Одно из направлений работы команды — выявление лечебных свойств микроорганизмов озера Байкал и эндемиков Байкальского региона. Эта информация будет использоваться при разработке лекарственных средств и биопрепаратов.

Сотрудники лаборатории биомедицинской микроэкологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека и Восточно-Сибирского университета технологий и управления разрабатывают основу пробиотических препаратов для коррекции микроэкологических нарушений кишечника. Исследования ведутся с учетом особенностей кишечного микробиома населения Приангарья.

Руководители еще двух лабораторий, занимающихся созданием технологий переработки промышленных отходов и экологическими биотехнологиями, презентуют свои исследования в ближайшее время.

«Разработками лабораторий НОЦ «Байкал» заинтересовались фармацевтические компании, производители продуктов питания, в том числе спортивного. Чтобы бизнес Приангарья выстроил постоянный диалог с научным сообществом и все перспективные разработки нашли свое применение, подобные встречи должны стать регулярными», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье, где проводятся масштабные мероприятия по приведению в безопасное состояние наиболее сложных объектов промышленной площадки усольского «Химпрома», решено уделять особое внимание развитию биотехнологий для аграрного сектора и сфокусируется на создании новой экономики Усолье-Сибирского в виде Центра зеленой химии.

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