Москва, , 16:08 — REGNUM На всех направлениях, на которых ВСУ пытались наступать, они были отброшены в ходе спецоперации ВС РФ, сообщил 6 октября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Специальная военная операция России. 06.10.2022 © ИА REGNUM

Попытка наступления бандеровские боевики предприняли купянском направлении, в частности — на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Противник понёс большие потери. Также ВСУ пытались наступать на андреево-криворожском направлении.

На краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали. На Артёмовском направлении от ВСУ освобождён населённый пункт Зайцево. В Харьковской области поражены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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