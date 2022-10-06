Москва, 6 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На всех направлениях, на которых ВСУ пытались наступать, они были отброшены в ходе спецоперации ВС РФ, сообщил 6 октября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

ИА REGNUM Специальная военная операция России. 06.10.2022

Попытка наступления бандеровские боевики предприняли купянском направлении, в частности — на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Противник понёс большие потери. Также ВСУ пытались наступать на андреево-криворожском направлении.

На краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали. На Артёмовском направлении от ВСУ освобождён населённый пункт Зайцево. В Харьковской области поражены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.