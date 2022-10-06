Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Рост экономики Грузии по итогам 2022 года ожидается выше первоначальных прогнозов. Об этом 6 октября заявил на «министерском часе» в парламенте республики министр экономики Леван Давиташвили.

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«Согласно базовому прогнозу правительства Грузии, в 2022 году ожидается 8,5%-й экономический рост, хотя у международных финансовых институтов более оптимистичные прогнозы», — сказал Давиташвили.

Он сообщил, что в Международном валютном фонде прогнозируют рост экономики Грузии в текущем году на уровне 9%, а в среднем в период с 2022 по 2027 годы — 5,6%.

Министр отметил, что его ведомство поставило цель — помогать развитию частного сектора, который считается основным двигателем экономики и источником рабочих мест.

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