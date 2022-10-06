Минеральные Воды, Ставропольский край, , 16:01 — REGNUM Северный Кавказ станет ближе для жителей Перми. С 24 декабря запустят новый авиарейс «Минеральные Воды — Пермь». Выполнять полеты будет авиакомпания «Аэрофлот», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Перелеты будут выполняться на воздушных судах A320 трижды в неделю — по понедельникам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 40 мин. Стоимость билетов от 15,7 тыс. рублей. Продажа билетов открыта с 5 октября 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» запустит новые авиарейсы из Минеральных Вод в Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару и Санкт-Петербург.

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