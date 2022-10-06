Москва, 6 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Популярность децентразидованных криптовалютных сервисов начнет расти на фоне очередного пакета санкций Евросоюза в отношении России, уверен депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Антон Горелкин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. В нем российским гражданам запрещается иметь криптоактивы в странах Европы.

«Я не сомневаюсь, что криптовалютные санкции ЕС будут вынуждены соблюдать крупнейшие площадки вроде Coinbase и Binance: в апреле они по требованию евробюрократов уже вводили лимит для российских криптокошельков. Но это лишь значит, что они полностью потеряют своих клиентов из России, а популярность децентрализованных криптовалютных сервисов начнет расти», — отметил Горелкин в своем телеграм-канале.