Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Из Ростова-на-Дону в аэропорт Сочи будет регулярно ходить ещё одна «Ласточка». С 11 октября маршрут скоростной электрички № 807/808 будет продлён, сообщает пресс-служба РЖД.

Электропоезд «Ласточка» Mos.ru

Время в пути из Ростова-на-Дону до воздушной гавани Сочи составит чуть более восьми часов (выезд в 17:19 — прибытие в 1:53). Обратно состав будет отправляться из аэропорта в 2:02 и прибывать на станцию «Ростов-Главный» в 10:52.

По пути следования предусмотрены остановки в Батайске, Тимашевской, Краснодаре, Горячем Ключе, Шепси, Лазаревской, Дагомысе, Сочи, Адлере и на других станциях.