Мурманск, 6 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В сентябре общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта вырос до 28,8 тыс. тонн (на 28%). Об этом сообщает пресс-служба порта.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Несмотря на различные факторы, которые возникают перед рыбным портом, мы продолжаем работать в штатном режиме, уделяя максимум своего внимания срокам и качеству оказываемых услуг. Нелегкие времена — не повод расслабляться», — цитирует ведомство начальника перегрузочного комплекса порта Эдуарда Малашенкова .

Как сообщало ИА REGNUM, акции Мурманского рыбного порта будут переданы в пользу государства.