Чита, , 15:59 — REGNUM Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкалье стал Виктор Барахтенко, сообщает 6 октября пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее распоряжение главы региона Александра Осипова.

Виктор Барахтенко — бизнес-омбудсмен Забайкалья Правительство Забайкалья

Известно, что Виктор Барахтенко родился в 1984 году в селе Улан Приаргунского района, по образованию — юрист, закончил ЗабГГПУ им. Чернышевского, женат, имеет двоих детей. До своего назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Виктор Барахтенко работал прокурором Хилокского и Калганского районов Забайкалья.

Как сообшало ИА REGNUM, летом 2022 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов 8 июля подписал распоряжение о назначении Оксаны Немакиной министром здравоохранения Забайкальского края

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