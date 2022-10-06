Москва, 6 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Создание новых частей из мобилизованных займет порядка двух месяцев, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«Как раз, пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям — с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Гурулёва, в России в ходе специальной военной операции «что-то получится» через два месяца. До этой поры надо «сесть в стратегическую оборону, конкретно зарыться, закопаться с привлечением всей инженерной техники, в том числе гражданской», рассуждает парламентарий.

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