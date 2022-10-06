с. Гуселетово, Алтайский край, , 15:55 — REGNUM В селе Гуселетово Романовского района появится новая амбулатория, сообщает 6 октября минздрав Алтайского края.

Алтайский край. Строительство новая амбулатории Минздрав Алтайского края

Врачебную амбулаторию строят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранения». Стоимость строительства составляет 38 млн 693 тыс. рублей, в том числе 26 млн. рублей федеральных средств и 12 млн. 693 тыс. рублей — краевых.

Сегодня ведутся работы по устройству фундамента. На объект завезен материал для устройства наружных сетей водоснабжения и канализования.

Конструкция модульного здания уже изготовлена и в ближайшее время будет доставлена на стройку.

Закончить работу по возведению амбулатории и ввод ее в эксплуатацию планируется до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2022 году в крае запланировано возвести 18 новых ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Новые объекты построят в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Села, в которых они появятся и участки под строительство, были определены еще в прошлом году.

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