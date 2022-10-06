Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 6 октября, по состоянию на 15:00 мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,18%, до 60,36 рубля. Евро снижается на 0,89%, до 57,50 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Евро Ruhrnachrichten.de

«На открытии торгов валютной секции Московской биржи рубль сначала укреплялся к доллару и евро на фоне положительного сальдо торгового баланса, но после официального объявления о введении новых ограничений ЕС в отношении РФ, он стал дешеветь.

Новые ограничения уже были учтены в котировках, так как еще 5 октября появилась информация о них, поэтому волатильность настолько низкая.

Индекс Московской биржи сегодня ведет себя аналогично курсу рубля. На открытии торгов он вырастал на 1%, но потом перешел к снижению.

Сейчас от утреннего роста индекса осталось всего +0,10%, так же, как и с индексом РТС (+0,15%). Несмотря на то, что восьмой пакет ограничений уже заложен в котировках, в долгосрочной перспективе он будет оказывать на них давление.

Американский фондовый рынок завершил 5 октября торговый день в красной зоне, индекс Dow Jones опустился на 0,14%, S&P 500 упал на 0,55%.

На этом фоне на графиках появились первые признаки разворота тренда, но для них еще необходимо подтверждение.

Видимо так инвесторы отыгрывали сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, так как оно приведет к росту ее стоимости и увеличению инфляционных ожиданий», — считает эксперт.

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