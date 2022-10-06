Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Критические замечания по поводу некоторых высказываний посла США в Тбилиси Келли Дегнан не являются нападками на неё. Это заявление 6 октября сделал на брифинге вице-спикер парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда есть расхождения во мнениях по тем или иным вопросам, в том числе с представителем страны, являющейся стратегическим другом, это ни в коем случае нельзя рассматривать как личные нападки», — сказал Вольский.

Он отметил, что председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия ранее даже требовал выдворить Дегнан из страны, когда был недоволен её высказываниями. Вольский заявил, что расхождения позиций американского посла и «Мечты» требуют более глубокого анализа.

Напомним, ранее Дегнан заявила, что перестала понимать отношение грузинских властей к США. Часть политиков обвиняют её в попытке втянуть Грузию в войну с Россией, а часть называют Вашингтон стратегическим партнёром Тбилиси.

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