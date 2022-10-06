Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Большинство американских граждан негативно относятся к стоимости и доступности здравоохранения в США, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Три четверти респондентов опроса West Health-Gallup, опубликованного 6 октября, дали системе здравоохранения США плохие оценки по части доступности. Американцы негативно оценили доступность системы вне зависимости от своего дохода.

Опрос также показал, что 56% американцев отрицательно оценили систему здравоохранения США с точки зрения обеспечения справедливого ухода.

Число тех, кто отрицательно оценивают состояние здравоохранения СШ, было больше среди женщин, чернокожих и азиатских американцев, которые с большей вероятностью дали системе плохую оценку справедливости.