Москва, 6 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Две батареи РСЗО «Град» в киевских войсках поражены за сутки российскими артиллеристами. Об этом сообщает 6 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

Батареи находились у населённых пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка ДНР. Они поражены в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 173 районах.

У населённых пунктов Северск и Водяное ДНР, а также у города Запорожье уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

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