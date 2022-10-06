Москва, , 15:50 — REGNUM Вопрос о реакции зарубежных лидеров на речь президента России Владимира Путина, с которой он выступил 30 сентября, следует задавать Министерству иностранных дел. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 6 октября журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Речь Путина была посвящена референдумам о воссоединении с Россией, прошедшим в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После этого Путин и главы четырёх регионов подписали договоры об образовании в составе РФ новых субъектов.

«Это в Министерство иностранных дел вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступила ли какая-то реакция от других стран после распространения текста выступления Путина по дипломатическим каналам.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что выступление Путина невозможно проигнорировать. Послам России поручили максимально распространить её, в том числе в ООН и других международных структурах.

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