Ростов-на-Дону, 6 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на пять рублей подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Donland.ru В трамвае

Так, за поездку в трамвае и троллейбусе с 1 ноября 2022 года уже придётся заплатить 28 рублей (при оплате банковской картой). При этом в документе указано, что экономически обоснованный тариф в троллейбусе составит 41,58 рублей за одну поездку, в трамвае — 46,69 рублей.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня стоимость проезда составляет 23 рубля.