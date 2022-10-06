Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу сдали кровь в рамках поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции (СВО), сообщили 6 октября в пресс-службе ведомства.

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Заместитель председателя СКР Александр Клаус и сотрудники ГСУ СК по Санкт-Петербургу 28 сентября и 5 октября в рамках поддержки военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, совместно с Центром крови Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова провели акцию «Братья по крови».

«Сотрудники следственных органов Следственного комитета в помещениях медицинского учреждения сдали донорскую кровь для нужд раненых военнослужащих Российской армии с дальнейшей передачей забора крови в медицинские учреждения, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения во время проведения специальной военной операции», — рассказали в пресс-службе.