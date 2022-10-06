Бишкек, , 15:49 — REGNUM Награждение президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени вызывает у киргизстанцев «обоснованное недоумение». Об этом пишет пресс-секретарь Министерства иностранных дел Киргизии Чынгыз Кустебаев.

Эмомали Рахмон President.uz

«Награда нашла своего виновника… Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году «за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами» сразу после апрельской вооруженной агрессии против Киргизии, а вот и очередное награждение орденом России, так еще и за «обеспечение региональной стабильности и безопасности», — отмечает он.

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Официальный представитель киргизского МИДа задаётся вопросом: «О какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии».

По его словам, хоть вручение этой награды фактически является лишь формальным подарком на юбилей главы Таджикистана, но «этот шаг явно не соответствует тому, что происходит на киргизско-таджикской госгранице».

«В то время как на киргизской земле до сих пор не остыла кровь невинных жертв, матери до сих пор оплакивают своих детей, мирные жители возвращаются в свои разрушенные дома — это награждение вызывает обоснованное недоумение», — подчёркивает пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Киргизии.

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Напомним, указ о награждении Владимиром Путиным президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был опубликован 4 октября.

В преддверии своего дня рождения, главу Таджикистана наградили «За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

В Киргизии новость вызвала негативную реакцию, в последние годы вооруженные конфликты с Таджикистаном участились. Награда воспринимается как поощрение действий Рахмона Москвой.