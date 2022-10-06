Москва, 6 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. «Доски позора» полицейских, которые появляются в Москве, позволят пресекать нарушения среди сотрудников правоохранительных органов в условиях нехватки кадров. Об этом заявил председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

ИА REGNUM Полиция

«Учитывая большой некомплект сотрудников полиции, видимо, руководство полка решило хоть каким-то образом показать сотрудникам, где раки зимуют, не увольняя их. Если человек один раз оступился, зачем его сразу увольнять», — сказал Пашкин.

Он также отметил, что если фотография на «доске позора» не скажется положительно на работе сотрудника, то в его отношении следует принять меры дисциплинарного взыскания.

Отметим, что ранее стало известно, что стенд под названием «Колючка» появился в московском спецполку. На нём критикуют полицейских, которые допускают недостойное поведение на службе.