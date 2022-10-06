Самара, 6 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Акция в поддержку Вооруженных сил России пройдет в Самаре. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что акция «Я верю в свой народ» состоится 7 октября на площадке исторического парка «Россия — Моя история». Начало мероприятия в 16:00 часов.

Отмечается, что в рамках мероприятия планируется также представить выставку «Все для фронта, все для Победы!» На ней будут представлены материалы о том, как поддерживал народ защитников Отечества во время Великой Отечественной войны.

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