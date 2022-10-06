Магас, , 15:48 — REGNUM В Ингушетии планируется создать предприятие по переработке грецких орехов. Это будет практически безотходное производство — на заводе будут не только очищать ядра орехов от скорлупы, но и производить масло, и даже перерабатывать скорлупу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Орехи Kovbaskina

Новое производство планируется разместить в Сунженском районе. Его строительство предварительно оценивается в 90 млн рублей.

«Инвестпроект предусматривает запуск линий по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, перемолу скорлупы, а также производству орехового масла холодного отжима», — говорится в сообщении.

Строительство завода будет начато в 2023 году, а запуск в строй — в 2027 году. На предприятии планируют создать 55 рабочих мест. В год завод сможет перерабатывать до 1,750 тыс. тонн орехов.

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