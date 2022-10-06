Москва, , 15:48 — REGNUM За последние пять лет доля нефти и нефтепродуктов в импорте США из РФ составляла 45–60%, поэтому после введения в марте 2022 года запрета на ввоз энергоносителей из России произошло резкое падение значения импорта, которое продолжалось почти полгода, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Кроме того, в этом году существенно сократился ввоз платины, стали и рыбы, совокупная доля которых составляла около 20% от общего объёма. Среди других статей импорта США из России стоит отметить алюминий, удобрения, продукты неорганической химии, которые превратились в драйверы роста.

Смене отрицательной тенденции динамики импорта США из РФ способствовало снижение мировых цен на алюминий: если в марте биржевые котировки достигали $3840, то к июлю снизились примерно до $ 2400.

Уменьшение цен более чем на треть вызвало увеличение спроса на российский алюминий со стороны предприятий из США, для которых на первый план выходят экономические задачи.

Объяснением того, что мировые цены на алюминий снизились ещё в июле, а на статистике импорта это отразилось только в августе, являются временные разрывы между заключением контракта и таможенным оформлением в стране импортёра.

Ведь срок поставки товаров из России в США, которая осуществляется морским транспортом, занимают 1–2 месяца.

Следовательно, именно благоприятная конъюнктура на мировом рынке стала ключевым фактором увеличения импорта США из России по итогам августа 2022 года. Но при этом сохранение темпов роста в последующие месяцы представляется маловероятным», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до $522,1 млн, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года.

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