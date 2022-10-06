Барнаул, , 15:47 — REGNUM Славгородской межрайонной прокуратурой по итогам проверки деятельности управляющей компании, осуществлявшей управление 115 многоквартирными жилыми домами в г. Яровое, выявлено серьехное нарушение, сообщает 6 октября прокуратура Алтайского края.

Установлено, что управляющей организацией необоснованно увеличен размер платы за содержание общего имущества многоквартирных домов в период с июля 2020 г. по июнь 2022 г., в результате чего произошло повышение тарифа на текущее содержание общего имущества.

В целях устранения выявленных нарушений Славгородским межрайонным прокурором директору управляющей компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого собственникам жилых помещений произведен перерасчет платы за содержание общего имущества на сумму, превышающую 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная история произошла в соседней Кемеровской области в июле 2022 года: жителям многоквартирных домов Киселевска пересчитали плату за содержание жилья после прокурорского вмешательства.

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