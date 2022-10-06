София, 6 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в районе города Перник на болгарско-сербской границе была изъята самая крупная в новейшей истории региона партия наркотических средств. Об этом 6 октября сообщает БТВ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительным данным, запрещенные вещества находились в автомобильном рефрижераторе, следовавшем из Румынии в Сербию. При этом водитель транспортного средства предъявил документы о перевозке в сопредельное государство партии свинины.

Как утверждают правоохранители, стоимость изъятых наркотиков превышает 800 тыс. левов ($600 тыс.).

«Это рекордная партия запрещенных препаратов, которая когда-либо пересекала наш регион, — говорится в заявлении местного управления МВД Перникской области. — Все виновные в наркотрафике понесут заслуженное наказание».

Ведется следствие.