Курская область, 6 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Три домовладения пострадали от очередного обстрела села Гордеевка в Курской области. Об этом 6 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела

Несколько снарядов упали в огородах жителей. По данным властей, серьёзных разрушений нет, обошлось без пострадавших.

«Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Пострадали три дома, причём сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову. Мы своих не бросаем! Поможем и на этот раз!» — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Гордеевка регулярно подвергается обстрелу, так 1 октября были повреждены два дома.