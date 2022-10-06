6 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в возглавляемом им государстве с 6 октября запрещается рост цен.

Анна Царькова, , 19:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в возглавляемом им государстве с 6 октября запрещается рост цен. Соответствующее заявление, как сообщает БелТА, белорусский лидер сделал в ходе совещания с экономическим блоком правительства и руководством обеих палат парламента.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — сказал он и предостерег от того, чтобы «задним числом» не были проведены по бухгалтерии какие-либо перерасчеты.

Заявление белорусского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что «это так не работает» и запрет роста цен может привести к дефициту товаров и появлению черного рынка.

«Цены! Стой! Раз-два…» — смеется Юрий.

«А что, так можно?» — не понимает Дарья.

«Вес уменьшат? Не литр молока, а 850 мл и т.д.», — предположил ход развития событий один из участников обсуждения.

«Торгашей, перерастающих в буржуев, нужно рубить на корню», — призвал Иван С.

«Взял и отменил инфляцию! Лучший в мире экономист», — иронизирует Андрей К.

Александар Лукашенко President.gov.by

«А с какой стати должны повышаться цены? Стоимость бензина не растет, электричества — не растет, продукция вся местная, курс валют стоит на месте, и спрашивается, откуда инфляция на продукты?! Правильно всё говорит Лукашенко», — поддержала Inutza.

«Я, конечно, не эксперт, но в рыночной экономике точно нельзя просто топнуть ногой и запретить рост цен», — прокомментировал Grigory.

«Только оплачивать этот Батькин решительный поступок будет Россия», — добавил Gallienus.

«Теперь внимательно следим, когда он куда-то уедет на денек-другой… цены тут же прыгнут, он вернется, устроит разнос, но цены назад уже не вернутся… Старый приемчик, не раз уже использованный», — написал Сергей Ш.

«Насмотрелся, видно, на Байдена, который цены на нефть летом силой воли опускал», — пошутила HelenB243.

«Батька отменяет капитализм и инфляцию?» — недоумевает Александр Б.

«Что за дичь?.. Вы понимаете, что если из-за роста [стоимости] комплектующих и других издержек возрастает себестоимость продукта, а продавать его дороже невозможно, то производства будут просто закрываться, что приведёт страну сперва к дефициту, а после — к появлению черных рынков и обнищанию населения!» — отметил Фёдор.

«Короче, жди, Белоруссия, пустых полок», — добавила Надежда.

«Батька — популист, такими указами доведёт страну до цугундера. Потом побежит опять у России денег клянчить», — отметила Надежда.

«Заявление громкое. Жаль, что в эпоху капитализма это так не работает», — подытожил Тихий Омут.