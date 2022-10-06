* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:46 — REGNUM Ограничения личных и социальных свобод граждан считались горькой памятью о прошлом периоде правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но теперь это стало частью жизненных реалий и при нынешней власти в Афганистане. С первых дней возвращения группировки к власти эти ограничения были вновь в широких масштабах введены в жизнь афганского народа. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли жёсткую позицию против деятельности гражданских лиц и средств массовой информации, критикующих неправомерные действия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на широкомасштабную пропаганду, развернутую талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и надежды людей на изменение их подхода по сравнению с тем, что было 20 лет назад, действия правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последний год показывают, что нет никакой разницы между вчерашним и сегодняшним стилем управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С другой стороны, из-за бегства большого количества граждан, активных в экономической, социальной и культурной сферах, с каждым днём ​​экономическая деятельность хиреет, а поле для общественной активности сужается, но талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновники и учреждения, вместо того, чтобы предпринять соответствующие шаги, пытаются ввести новые ограничения в отношении граждан.

Герат является одним из крупнейших городов страны, где в течение последних двух десятилетий молодёжь активно занималась политической, культурной, общественной, медийной и гражданской деятельностью. С восстановлением власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрылись двери большинства офисов и учреждений Герата, прекратила свою деятельность и молодёжь.

Гератские кафе — удобное место для встреч молодёжи. В течение последнего года эти кафе содействовали развлечениям, времяпрепровождениям и дружеским беседам молодых людей, но местное управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока вызвало владельцев этих кафе и дало им 20-дневный срок, чтобы свернуть свою деятельность. Этот срок был установлен несмотря на то, что ранее владельцам таких заведений было сообщено, что им предоставляется три месяца на ликвидацию бизнеса.

Прежнее правительство не вводило законодательных запретов на деятельность подобных заведений, правительство «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не издавало никаких директив на этот счёт. Запрет на деятельность кафе основан на устном приказе управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Герате.

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Жители Герата, однако, считают этот приказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушением проведения досуга в стране. Фазиль (псевдоним) — житель города Герат. Он сказал газете «8 Собх»: «В сложившейся ситуации у людей отняли большую часть возможностей для отдыха. Везде царит тишина. Даже свадебные торжества проходят в тишине и без музыки. Никто не осмеливается устраивать посиделки и вечеринки, как раньше. Кафе были местом, где мы иногда собирались с друзьями и знакомыми. С их закрытием мы полностью ограничены во времяпровождении и досуге, и это очень тяжело».

Политологи считают надуманные решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на местах в различных сферах общественной жизни причиной административного анархизма и предупреждают о его печальных последствиях. Ахмад Шах Ахмади (псевдоним), преподаватель права и политологии из Герата, говорит: «Лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны осознать, что непрофессиональные и надуманные решения членов движения на провинциальном уровне являются ярким примером административного анархизма, и это становится нормой в системе управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В случаях, когда лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят ввести запрет, они должны прислушиваться к мнению экспертов и взвешивать преимущества и недостатки своих решений; решение одного человека не должно влиять на большую часть общества».

По приблизительным статистическим данным, в городе Герат работает около 800 кафе, в среднем в каждом кафе работают и обслуживают клиентов шесть человек. Помимо того, что без работы останутся около пяти тысяч человек, вложения в оборудование и помещения кафе — это невосполнимые финансовые потери, которые несут их владельцы.

Кафе в центре Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Ахмад Рашад Махмуди, владелец кафе в городе Герат, рассказал газете «8 Собх», что он потратил 800 000 афгани для начала работы кафе, все эти вложения и его многолетний упорный труд «улетели в воздух» из-за решения главы местного управления пресловутого министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Ахмад Рашад добавляет, что оборудование кафе, в которое он вложил свои средства, теперь стали бесполезными вещами, которые никто не купит.

Наряду с владельцами кафе недоволен этим решением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обслуживающий персонал этих заведений. Мерид Ахмад, работник одного из кафе, говорит, что в течение последних двух лет он мог содержать свою семью из шести человек, получая зарплату в 7000 афгани, но с закрытием кафе, в котором он работает, он будет безработным и будущее его самого и его семьи неясны. Мерид Ахмад добавляет, что единственный способ найти работу — поехать в Иран, что в нынешней ситуации сложно и рискованно. По его словам, для того, чтобы поехать в Иран, он должен заплатить контрабандистам не менее 30 000 афгани, но он поясняет, что не может позволить себе заплатить эту сумму.

Следует отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже закрыли рестораны и ателье для женщин.