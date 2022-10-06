Джакарта, , 15:41 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что ни один индонезийский гражданин не пострадал при стрельбе в Таиланде, сообщает Antara.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посольство Индонезии в Бангкоке координировало действия с министерством иностранных дел Таиланда и общалось с индонезийскими гражданами, до сих пор нет информации об индонезийских гражданах, которые стали жертвами стрельбы в районе Нонг Буа», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В результате массовой стрельбы в детском саду в Таиланде погибли по меньшей мере 33 человека, в том числе 22 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время неизвестно, есть ли среди жертв стрельбы в детском центре на северо-востоке Таиланда, граждане России.

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