6 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о готовящейся атаке ВСУ на Запорожскую АЭС.

Елизавета Коробова, , 19:49 — REGNUM Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что киевский неонацистский режим готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Рогов указывает на то, что за последние сутки киевские боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов Энергодара — города, соседствующего с электростанцией. По его мнению, таким образом нацисты «прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции».

«Этот десант высадится и станет удобрением на зелёных лужайках», — пишет Андрей Ш.

Многие пользователи считают, что если такая угроза действительно существует, значит, весь мир может ожидать крупнейшая техногенная катастрофа.

«То есть всё-таки Киев настроен на то, чтобы на ЗАЭС устроить катастрофу? Зачем это надо? От США пришёл указ что ли? Не пойму. Неужто они не знают, что в случае чего никто не останется незатронутым?» — удивляется Мария Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты уже пытались взять штурмом Запорожскую АЭС, для чего были использованы сотни десантных групп, но, к счастью, все атаки противника российским военным удалось отбить.

«Киев уже неоднократно пытался штурмовать ЗАЭС с помощью десанта, потерял несколько сотен спецназовцев. Хотят ещё раз попытаться?» — задаётся вопросом Наталья Г.

Часть людей не понимает, почему из-за угрозы повреждения атомного объекта никто из международных организаций не бьёт тревогу.

«Пусть только ВСУ не забывают, что сотрудники независимой экспертизы МАГАТЭ там. Как бы с ними ничего не приключилось», — переживает Бронислав Б.

Эксперт МАГАТЭ IAEA Imagebank

«Война идёт, Киев копит силы для атаки на ЗАЭС, а ООН и МАГАТЭ при этом язык куда-то засунули», — подметил Николай Г.

Ряд пользователей переживает, что новая атака ВСУ вновь окажется «неожиданностью» для российского командования, в результате чего нашим бойцам придётся опять устраивать перегруппировки и занимать «более выгодные рубежи» уже вдалеке от Запорожской АЭС.

«А у нас разве нет никаких планов? Или так и будем вечно атаки нацистов сдерживать и перегруппировки устраивать?» — интересуется Илья Б.

Нашлись и те, кто уверен, никакие штурмовые группы на территорию Запорожской АЭС не просочатся. Вооружённые силы России будут стеречь станцию как зеницу ока.

«Только вот теперь ЗАЭС по указу Путина является собственностью России, а значит, и защищаться будет как объект стратегической инфраструктуры Российской Федерации», — указывает Далмат Г.

«Пусть Киев не забывает, что сейчас Запорожская атомная электростанция находится под контролем России официально. И любые манипуляции со станцией могут привести к использованию ядерки в сторону потенциальной угрозы», — предупреждает Видана К.

«ВСУ взять Запорожскую АЭС не удастся ни при каких обстоятельствах, сколько бы они там сил ни копили. Если что, сработает наша ядерка, на упреждение, подальше от атомной станции. Лучше уж миниатюрный ядерный взрыв, чем глобальная радиоактивная катастрофа», — считает Марат П.

Напомним, 6 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что киевский неонацистский режим готовит новые высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции.