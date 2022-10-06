Москва, 6 октября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Выделение Россией суммы в $1,5 млрд следует рассматривать с нескольких точек зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Во-первых, этот жест показывает готовность РФ развивать интеграционные процессы между двумя братскими странами. Особенно важным это становится в текущей обстановке, когда санкционный трек затронул не только Россию, но и союзную ей Белоруссию.

Руководство Белоруссии подготовило программу по замещению импорта в критически важных областях народного хозяйства, аналогичную принятой в нашей стране. Оказание посильной поддержки в реализации указанных мероприятий выглядит логичным шагом, символизирующим особый уровень отношений между двумя государствами.

Во-вторых, ожидается, что помощь в процессах импортозамещения, запускаемых в Белоруссии, будет иметь достаточной высокий синергетический эффект в комплексе с аналогичными программами в России.

Учитывая высокий уровень экономической взаимосвязи экономик РФ и Белоруссии, можно утверждать, что продукция, произведённая в республике по программам замещения импорта, будет востребована не только в географических границах Белоруссии, но и у контрагентов на территории б. УССР.

В этой связи следует рассматривать выделяемую помощь не только как дружественный акт, но и как своего рода инвестицию в будущее развитие национальной экономики России. В данном контексте уместно говорить о таких отраслях народного хозяйства как машиностроение, транспорт и ИТ-сфера», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россией принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.

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