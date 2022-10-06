Белград, , 15:40 — REGNUM Как считает премьер-министр Сербии Ана Брнабич, единственным вопросом на саммите Евросоюза в Праге будет то, почему сербские власти не вводят антироссийские санкции. Её мнение на эту тему 6 октября приводит агентство Tanjug.

Анна Брнабич Novreg.ru

По словам Брнабич, после политического решения ЕС по просьбе Хорватии прекратить поставки российской нефти в Сербию через нефтепровод JANAF в рамках нового пакета санкций ЕС против РФ, единственным пунктом собрания Европейского политического сообщества в Праге будет то, почему Белград всё ещё не ввёл санкции против России.

«Это всё изменило, президент (Сербии Александр) Вучич едет туда (в Прагу — прим. ред.) и мне кажется, что единственный пункт повестки дня — почему Сербия до сих пор является единственной страной на европейском континенте, которая не ввела санкции против России и в чем обоснование (такого решения Белграда - прим. ред.), и единственный вопрос - когда она введёт эти санкции», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз восьмым пакетом санкций против России ввёл первый пакет ограничительных мер против Сербии, которая зависит от поставок нефти из РФ через Хорватию.