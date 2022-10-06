Барнаул, , 15:39 — REGNUM Тревожным известием о вероятном бездействии в вопросах организации мобилизации поделился 6 октября в своем телеграм-канале глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин (Алтайский край):

Частичная мобилизация Mil.ru

«Неприятная тема из Омска. Из учебного центра от мобилизованных поступила информация с претензиями к качеству обучения перед отправкой в зону боевых действий: «Пришли на построение, простояли и ушли в палатку…». Якобы обучают «ходить в противогазе, бегать, прыгать». По мнению мобилизованных бойцов, такое обучение им вряд ли будет сильно полезным на фронте. Рассказывают, что якобы раз были на стрельбище — «дали по 15 патронов, постреляли…». Если все это соответствует действительности, то печально».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, 6 октября заявил алтайский губернатор Виктор Томенко. Он также заверил, что представители правительства региона побывали в Омске, где подготовку проходят мобилизованные из Алтайского края военнослужащие, в целях определения потребностей, которые необходимо удовлетворить.

Читайте также: Алтайский край справился с мобилизацией — губернатор