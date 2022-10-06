Казань, , 15:45 — REGNUM Жителя Агрызского района Татарии подозревают в разбойном нападении на бывшего директора. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший сотрудник предприятия утром, 3 октября, зашел в служебный офис и достал похожий на пистолет предмет. 61-летний мужчина направил его на директора, требуя при этом отдать ему 250 тыс. рублей. Злоумышленника задержали. Он пояснил, что приобрел оружие несколько лет назад у неизвестного человека.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Мужчину заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в доме у жителя Бавлинского района Татарии полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

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