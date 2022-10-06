Ставрополь, , 15:38 — REGNUM За все время проведения специальной военной операции на территории бывш. УССР казаки Северного Кавказа отправили более десяти конвоев с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Необходимая помощь также была направлена казакам-добровольцам, воюющим в зоне СВО. Об этом 6 октября сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка в ходе заседания совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством помощника президента РФ Дмитрия Миронова.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

Сбор гуманитарного груза на системной основе был организован в рамках акции «Кавказ за наших».

«С марта 2022 года казаками было отправлено более десяти гуманитарных конвоев. Собрано и направлено в города Луганск, Донецк, Мариуполь, ряд населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, а также казакам-добровольцам более 520 тонн продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости», — заявил полпред.

Напомним, в зоне СВО принимает участие в освобождении Донбасса от нацистских формирований казачий батальон «Терек». В его составе более 200 казаков, в ближайшее время ожидается его пополнение таким же количеством добровольцев.