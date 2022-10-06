Ереван, , 15:38 — REGNUM Министерство обороны Армении не передавала Азербайджану тела убитых военнослужащих. Об этом 6 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

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«Азербайджан, пытаясь найти какое-то объяснение распространённому по всему миру страшному видео, где азербайджанские солдаты расстреливают разоруженных армянских солдат, сегодня распространил через Генеральную прокуратуру страны бред, согласно которому «тела 6 азербайджанских солдат, которые были замучены до смерти, якобы переданы азербайджанской стороне, совершены армянскими военнослужащими, которые изображены на упомянутом видео"», — написал Торосян.

Представитель минобороны обвинил Баку в попытке оправдать азербайджанских военнослужащих и прикрыть их «преступление».

Напомним, начальник Отдела по особым важным делам Военного следственного управления Спецследственной службы Армении Рафаэль Варданян заявил, что расследование расстрела пленных проводится в рамках уголовного дела о нападении подразделений Азербайджана на территорию Армении в период с 13 по 14 сентября.

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